SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις πρώτοι τουρίστες του διαστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Οι τέσσερις πρώτοι τουρίστες του διαστήματος με σκάφος της SpaceX προσθαλασσώθηκα τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντας, έπειτα από τρεις ημέρες στο διάστημα, γεγονός που σήμανε ότι στέφθηκε από επιτυχία η πρώτη αποστολή σε τροχιά στην ιστορία χωρίς τη συμμετοχή κανενός επαγγελματία αστροναύτη ή κοσμοναύτη.

Η προσθαλάσσωση έγινε την προβλεπόμενη ώρα, στις 19:00 (ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ-02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας από την εταιρεία του μεγιστάνα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Ίλον Μασκ (Tesla).

Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας στα 24,14 χιλιόμετρα την ώρα. Αναμενόταν να ανακτηθεί πολύ γρήγορα από πλοία της SpaceX και η έξοδος των τεσσάρων αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου μια ώρα.

Πλάνα από το εσωτερικό της κάψουλας τους εικόνιζαν ήρεμους, προσδεδεμένους ακόμη στα καθίσματά τους.

There’s the #Inspiration4 crew getting their first taste of natural air after spending about 71 hours in orbit pic.twitter.com/unJXs5TT1A

— Joey Roulette (@joroulette) September 18, 2021