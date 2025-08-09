Σοκ: 12χρονος έριξε καυτό νερό στον 9χρονο αδελφό του την ώρα που κοιμόταν – Συμμετείχε σε διαδικτυακή πρόκληση

Enikos Newsroom

διεθνή

βραστό νερό

Σοβαρά εγκαύματα στον λαιμό και το στήθος έχει υποστεί ένα 9χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ αφού ο 12χρονος αδελφός του, του έριξε καυτό νερό την ώρα που κοιμόταν.

Ο 12χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για βιαιοπραγία. Το παιδί έβρασε νερό σε φούρνο μικροκυμάτων και το έριξε στον αδελφό του επειδή συμμετείχε στην διαδικτυακή πρόκληση «Hot Water Challenge» στις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τι είναι το «Hot Water Challenge»

Η επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση καλεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν να πιούν καυτό νερό ή να το ρίξουν πάνω στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ζητήσει από τους γονείς να παρακολουθούν την διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους καθώς έχουν αναφερθεί και άλλοι τραυματισμοί από την συγκεκριμένη πρόκληση. Για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2018 ένα 15χρονο παιδί υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στην πλάτη, το στήθος και το πρόσωπο όταν ένας φίλος του έριξε καυτό νερό την ώρα που κοιμόταν.

Το 2017 ένα 8χρονο κορίτσι από την Φλόριντα πέθανε όταν ήπιε καυτό νερό με καλαμάκι αφού την είχε προκαλέσει ο ξάδελφός της.

