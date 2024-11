Sean “Diddy” Combs: Πληροφορίες για απαλλαγή του από τις κατηγορίες για σωματεμπορία – Νέα καταγγελία από άνδρα ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον ράπερ

Ο γνωστός ράπερ Sean “Diddy” Combs φέρεται να είναι κοντά στην απαλλαγή του από τις κατηγορίες για σωματεμπορία λόγω σοβαρών παραλείψεων και παρατυπιών στο σχετικό κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ακρόασης σε δικαστήριο του Μανχάταν, ο δικηγόρος υπεράσπισης του καλλιτέχνη κατηγόρησε τους εισαγγελείς για «πλήρη θεσμική αποτυχία» αφού ομοσπονδιακοί ανακριτές κατάσχεσαν 19 σελίδες σημειώσεων του Combs κατά τη διάρκεια έρευνας σε κελιά στο Metropolitan Detention Centre στο Μπρούκλιν, όπου και κρατείται.

Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι τα συνταγματικά δικαιώματα του Combs παραβιάστηκαν όταν κοινοποιήθηκαν προνομιακές επικοινωνίες δικηγόρου – πελάτη με τους εισαγγελείς. Το υλικό που κατασχέθηκε περιλάμβανε τη λίστα “Things to Do” του Combs, η οποία ανέφερε την εύρεση πληροφοριών για υποτιθέμενα θύματα.

Sean “Diddy” Combs, 55, of #NewYork, faces potential dismissal of his sex trafficking case due to alleged prosecutorial misconduct

During an emergency hearing in #Manhattan, defense attorney Marc Agnifilo accused prosecutors of a “complete institutional failure” after federal… pic.twitter.com/vVWKn8CES5

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 20, 2024