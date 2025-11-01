Σε εξέλιξη τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη – Live η εντυπωσιακή τελετή

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

πηγή: EPA/MOHAMED HOSSAM

Κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο το οποίο φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα από ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων με κορυφαίο έκθεμα τους θησαυρούς από τον τάφο του Τουταγχαμών, που καταλαμβάνουν δύο από τις 14 αίθουσες του φαραωνικού κτίσματος.

Στη μεγαλοπρεπή τελετή των εγκαινίων θα παρίστανται πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Τα εγκαίνια καλύπτουν ζωντανά εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαταχ Αλ Σίσι, με ανάρτηση του καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου που θα παραβρεθούν στα εγκαίνια του μεγάλου αιγυπτιακού μουσείου.

Live τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου:

