Ρουμανία: Άνδρας έβαλε φωτιά στο Κοινοβούλιο μετά από διαπληκτισμό με υπάλληλο – Πανικόβλητοι έτρεχαν οι εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Ρουμανία, όταν φωτιά ξέσπασε σε χώρο εντός του Κοινοβουλίου της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, ένας άνδρας 61 χρονών είχε διαπληκτισμό με υπάλληλο του καταστήματος με τα σουβενίρ του Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι και στη συνέχεια, αφού έριξε βενζίνη σε διάφορα αντικείμενα, έβαλε φωτιά στον χώρο.

😨🇷🇴 In Bucharest, an unknown man set fire to the Palace of the Parliament of Romania.

The incident took place in a souvenir shop, where the attacker poured gasoline on the visitors’ area. The fire covered 30 square meters, but it was quickly extinguished. About 300 people were… pic.twitter.com/a5vQ2txOac

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) September 17, 2024