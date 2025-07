Ρωσία: Συνετρίβη αεροπλάνο στην περιοχή Αμούρ – Εντοπίστηκαν συντρίμμια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τo επιβατικό αεροσκάφους An-24, το οποίο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την Πέμπτη στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 50 επιβάτες και χάθηκε ενώ πλησίαζε στον προορισμό του, την πόλη Tίντα, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

The fuselage of the An-24 plane that went missing in Russia’s Amur region has been found at the crash site and is on fire, according to the Emergencies Ministry. (TASS)https://t.co/MQllb0zfgS https://t.co/AiGwn3P6s8

