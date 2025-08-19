Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, χαρακτήρισε τη Δευτέρα ως μια «σημαντική ημέρα για τη διπλωματία».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σε ανάρτησή του στο Χ, νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο Ντμίτριεφ υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στη διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία». Ωστόσο, στην τοποθέτησή του δεν αναφέρθηκε άμεσα στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αμερικανική πρωτεύουσα.