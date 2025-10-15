Ρωσία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του Πούτιν στην Πετρούπολη – Το αντιπολεμικό τραγούδι που έλεγαν χορεύοντας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του Πούτιν στην Πετρούπολη – Το αντιπολεμικό τραγούδι που έλεγαν χορεύοντας

Εκατοντάδες Ρώσοι ζήτησαν την ανατροπή του  Βλαντίμιρ Πούτιν από την εξουσία σε μια σπάνια αντικυβερνητική διαδήλωση, στην Πετρούπολη (Πόλη του Αγίου Πέτρου) όπου ένα τεράστιο πλήθος εθεάθη να ενώνεται με μουσικούς του δρόμου στην πλατεία Καζάνσκαγια για να τραγουδήσει απαγορευμένους αντιπολεμικούς στίχους.

Η αντικυβερνητική και ουσιαστικά εναντίον του προέδρου Πούτιν διαδήλωση έγινε το βράδυ της 13 Οκτωβρίου, αλλά τα πλάνα έφτασαν τώρα στην Δύση. Οι Ρώσοι πολίτες χοροπηδούσαν πάνω-κάτω καθώς τραγουδούσαν τους στίχους της  Λίμνης των Κύκνων, του Noize MC, ενός φιλο-ουκρανού ράπερ, τους οποίους έπαιζε μια μπάντα που είχε στηθεί στην ιστορική πλατεία.

Φώναζαν στα ρωσικά: “Πού ήσασταν για οκτώ χρόνια, γαμ…ένα τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψουν. Αφήστε τον παππού σας να τρέμει από ενθουσιασμό για τη Λίμνη των Κύκνων”.

Οι στίχοι περιλαμβάνουν επίσης ατάκες όπως «Όταν ο τσάρος πεθάνει, θα χορέψουμε ξανά. Ο γέρος είναι ακόμα προσκολλημένος στο θρόνο του, φοβούμενος να τον αφήσει. Ο γέρος στο καταφύγιο, ακόμα νομίζει ότι είναι 1985.»

Το τραγούδι έγινε κάτι σαν αντιπολεμικός ύμνος για τη νεολαία της Ρωσίας, η οποία από καιρό εκδηλώνει την απέχθειά της στο καθεστώς του Πούτιν και την εισβολή του στην Ουκρανία, η οποία τώρα απειλεί να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στην Ρωσία.

Ο Noize MC, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ivan Alekseev, κατέφυγε στη Λιθουανία λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας το 2022. Ένα δικαστήριο της Πετρούπολης απαγόρευσε τη διανομή του τραγουδιού τον Μάιο, έπειτα από αγωγή που υπεβλήθη τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την Diana Loginova, την 18χρονη τραγουδίστρια που ηγήθηκε των συνθημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα της απαγγελθούν κατηγορίες για διοικητικό αδίκημα, που αφορά στην διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης σε δημόσιο χώρο.

Η μητέρα της, Ιρίνα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η κόρη της δεν κάνει πολιτική και επέλεξε να τραγουδήσει το τραγούδι μόνο και μόνο λόγω της δημοτικότητάς του. Η Ιρίνα δήλωσε: «Η Νταϊάνα ζει μαζί μου, είναι συνεχώς υπό την επίβλεψή μου. Συχνά παρακολουθώ η ίδια τις παραστάσεις της και στη συνέχεια την πηγαίνω στο σπίτι της. Είμαστε πολύ κοντά και ξέρω με σιγουριά ότι δεν έχει καμία πολιτική στάση!», είπε και συνέχισε:

‘Επιπλέον, είναι πατριώτισσα της χώρας μας, αγαπάει πολύ τη Ρωσία και δεν σκοπεύει να φύγει! Δεν έχει καμία πρόθεση να υποστηρίξει την Ουκρανία!  ‘Τα τραγούδια που επιλέγει η Νταϊάνα είναι αυτά των αγαπημένων της καλλιτεχνών. Οι συνθέσεις αυτές αρέσουν στο κοινό της – αυτός είναι ο μόνος λόγος που τα τραγουδάει. Το κοινό ζητάει και η Νταϊάνα ερμηνεύει. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο, καμία κακόβουλη πρόθεση. Η κόρη μου δεν ενθαρρύνει κανέναν να κάνει κάτι και δεν προωθεί τίποτα”, δήλωσε .

Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία έχει αρχίσει να πλήττει τα κατώτατα όρια των Ρώσων πολιτών, καθώς η Ουκρανία φέρνει σταδιακά την μάχη σε ρωσικό έδαφος.

