Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη ανατολικά της Μόσχας – Φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή Βλαντίμιρ στην Ρωσία, ανατολικά της Μόσχας, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βλαντίμιρ, Αλεξάντερ Αβντέεφ, δήλωσε νωρίτερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στην περιοχή Κίρζατς και ότι στο σημείο εργάζονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν έκανε καμία αναφορά για το τι χτυπήθηκε και αν υπήρξαν θύματα. Η έκρηξη ήταν τόσο αυστηρή που πολλά χωριά της περιοχής εκκενώθηκαν.

Οι δίαυλοι Telegram που πρόσκεινται στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε αποθήκη πυρομαχικών, κοντά στο χωριό Μπαρσόβο

🇺🇦🇷🇺 Explosion at Russian Ammo Depot in Vladimir Region

A large explosion occurred at the 51st GRAU ammunition depot near Barsovo, Vladimir Oblast, Russia.

📍 56.0988820, 38.7445008 (Source: Dnipro Osint) pic.twitter.com/ESPRBf9EFI

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά από παραβίαση των απαιτήσεων ασφαλείας και είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη πυρομαχικών που ήταν αποθηκευμένα σε μια αποθήκη.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε το υπουργείο. Ο κυβερνήτης του Βλαντίμιρ Αλεξάντερ Αβντέεφ δήλωσε νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή Κίρζαχ και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργαζόταν στον τόπο του συμβάντος. Δεν έκανε καμία αναφορά στο τι χτυπήθηκε.

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram που πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι είχαν σημειωθεί τουλάχιστον 10-11 εκρήξεις και ότι πυροσβέστες από γειτονικές περιοχές κλήθηκαν να περιορίσουν την πυρκαγιά.