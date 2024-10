Ρωσία: Ένας τραυματίας από επίθεση ουκρανικού drone στην πόλη Βορονέζ

Συντρίμμια από κατεστραμμένο ουκρανικό drone στην περιοχή Βορόνεζ της νότιας Ρωσίας τραυμάτισαν ένα άτομο και προκάλεσαν φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, όπως δήλωσε αργά την Κυριακή (27/10) ο κυβερνήτης της περιοχής.

Videos of the ethanol distillery ablaze in Krasnoye, Voronezh region after it was hit by Ukrainian drones earlier. Geolocated at 51.161723799991066, 41.482405046050694 pic.twitter.com/mfn2GhdR1y

— raging545 (@raging545) October 27, 2024