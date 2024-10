Μέση Ανατολή: Το στοχευμένο μήνυμα του Ισραήλ στο Ιράν – Ανοιχτή η «πόρτα» για νέες συγκρούσεις

Σε μια από τις πιο κλιμακούμενες φάσεις της σύγκρουσης, ξημερώματα του Σαββάτου (26/10), το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορικές επιθέσεις εντός ιρανικού εδάφους, στοχεύοντας κρίσιμες αμυντικές υποδομές του Ιράν.

Οι επιθέσεις αυτές, που σημειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της χώρας, είχαν ως στόχο να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στο καθεστώς του Ιράν σχετικά με τη δυνατότητα του Ισραήλ να πλήξει άμεσα -αν το αποφασίσει- καίριες εγκαταστάσεις, όπως δομές πυρηνικών και πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επίθεση του Σαββάτου «υπήρξε ακριβής και ισχυρή» ενώ «πέτυχε όλους τους στόχους της».

Το Reuters αναφέρει ότι η ισραηλινή επιχείρηση σημείωσε σημαντικές καταστροφές στις αμυντικές υποδομές του Ιράν, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις δορυφορικές εικόνες που εξέτασε σήμερα το Associated Press από πλήγματα σε μυστικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ παράλληλα προκάλεσε έντονη ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η αεροπορική επιχείρηση του Ισραήλ περιλάμβανε στοχευμένες επιθέσεις σε 20 στόχους στην Τεχεράνη, στο Ιλάμ και στο Χουζεστάν. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας S-300 και S-400, που είχαν αποκτηθεί από τη Ρωσία, μειώνοντας αισθητά την ικανότητα του Ιράν να αναχαιτίζει επιθέσεις.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πλέον οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Οι Times of Israel τονίζουν ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν σημαντικό πλήγμα για την αμυντική θωράκιση του Ιράν, καθώς η καταστροφή των συστημάτων αυτών περιορίζει την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Οι Times of Israel σχολιάζουν ότι το μήνυμα του Ισραήλ προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ξεκάθαρο: η Τεχεράνη θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, καθώς το Ισραήλ είναι πλήρως ικανό να στοχεύει άμεσα οποιαδήποτε τοποθεσία εντός του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, πετρελαϊκών και φυσικού αερίου εγκαταστάσεων.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να ενημερώθηκε άμεσα για την επίθεση, και να δήλωσε ότι η επίθεση «δεν πρέπει ούτε να υποτιμηθεί ούτε να υπερεκτιμηθεί», αντιμετωπίζει τώρα το ενδεχόμενο να πληγούν ευάλωτες στρατηγικές εγκαταστάσεις, με τις ισραηλινές δυνάμεις να δείχνουν σημαντική ικανότητα διείσδυσης στο ιρανικό έδαφος.

Πηγές κοντά στον Χαμενεΐ αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει σενάρια πιθανών αντιδράσεων, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά θα απαντήσει κατάλληλα στην επίθεση του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, σε σημερινή του ανάρτηση στο Χ, δήλωσε ότι η χώρα του θα κάνει το Ισραήλ «να καταλάβει τι είδους δύναμη, ικανότητα, πρωτοβουλία και θέληση έχει το ιρανικό έθνος».

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς η σύγκρουση απειλεί να πάρει διαστάσεις περιφερειακής ανάφλεξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση, ελπίζοντας ότι αυτή η επίθεση ήταν το τέλος της αντιπαράθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι μίλησε σήμερα, ξεχωριστά, με τους ομολόγους του από το Ισράηλ και το Ιράν, επιδιώκοντας να αποτρέψει την κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε έναν «καταστροφικό» περιφερειακό πόλεμο, μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις συνεχείς αψιμαχίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στη Γάζα και τον Λίβανο, με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα.

Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Σιδώνα του Λιβάνου σκότωσε οκτώ άτομα σε κατοικημένο κτίριο, σύμφωνα με το Reuters, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται με το Ιράν να στηρίζει τη Χεζμπολάχ.

They have started bombing the city where I grew up, I may be Palestinian but this was my home for a long time.#Lebanon #sidon #palestine pic.twitter.com/dDyuZswqsV

— Taghrid Al-Mawed (@TaghridAlMawed) October 27, 2024