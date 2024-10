Σάλος στη Βρετανία: Βουλευτής της κυβέρνησης γρονθοκόπησε πολίτη στον δρόμο – «Ένιωσα ότι απειλούμαι»

Σοκ και αντιδράσεις έχει προκαλέσει νέο βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που δείχνει τον Βρετανό βουλευτή των Εργατικών, Μάικ Έιμσμπερι, να γρονθοκοπεί έναν άνδρα στον δρόμο. Ο βουλευτής της περιφέρειας Ράνκον και Χέλσμπι, ο οποίος είναι 55 ετών, παραδέχτηκε το περιστατικό και δήλωσε ότι αισθάνθηκε «απειλή» ενώ βρισκόταν έξω για φαγητό με φίλους.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε από τη MailOnline, δείχνει τον Έιμσμπερι να ρίχνει αρχικά μια γροθιά σε έναν άνδρα, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Στη συνέχεια, τον χτυπά ξανά, ενώ ακούγεται να του λέει «δεν θα με απειλήσεις ξανά».



Το περιστατικό έγινε ευρέως γνωστό μετά τη διαρροή ενός άλλου βίντεο στα social media το Σάββατο, το οποίο κατέγραψε τον Έιμσμπερι να φωνάζει στον άνδρα που ήταν στο έδαφος.

🔴 Mike Amesbury, 55. Anti-semitic Labour MP for Runcorn and Helsby is reported to have assaulted a member of the public in Frodsham last night while pissed as a fart. Violent disorder. Shameful conduct #LabourParty #Labour #LabourFriendsOfGenocide #Antisemitism #Antisemitic pic.twitter.com/2s3rdgqKTT

— Damian Harry (@damian17236445) October 26, 2024