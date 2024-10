Ισραήλ: Ομοβροντία πυραύλων της Χεζμπολάχ στη Γαλιλαία – Τουλάχιστον 5 νεκροί από ισραηλινή επίθεση στη Σιδώνα

Ένα κτίριο στη Ναχαρίγια υπέστη ζημιές από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκε, έπειτα από μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή. Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να πραγματοποιούν ελέγχους για καταστροφές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Νωρίτερα, οι IDF ανέφεραν ότι περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς την Άνω και Δυτική Γαλιλαία, με τις περισσότερες να αναχαιτίζονται από το αμυντικό σύστημα της χώρας, ενώ άλλες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Direct hit in Nahariya in the Galilee following launches from Lebanon. #AlAqsaFlood #طوفان_الاقصى #PALESTINE pic.twitter.com/VGHGAAsBgg



Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν σε πολλές κοινότητες στον βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Ναχαρίγιας και του Σλομί, καθώς ο κίνδυνος από τα πυρά της Χεζμπολάχ παραμένει ορατός.



Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε συνολικά 75 ρουκέτες προς την περιοχή της Γαλιλαίας, σύμφωνα με Δυνάμεις Ασφαλείας του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ αναχαίτισε αρκετές από τις ρουκέτες, ενώ υπήρξαν και κάποιες επιπτώσεις από θραύσματα σε κατοικημένες περιοχές.

Στη βόρεια αραβική πόλη Ταμρά, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση.



Ταυτόχρονα, αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί και από επίθεση drone κοντά στην πόλη Άκρα.



Η ένταση στα σύνορα κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν το Ισραήλ ανταπέδωσε με αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Σιδώνα, στη νότια περιοχή της χώρας.

They have started bombing the city where I grew up, I may be Palestinian but this was my home for a long time.#Lebanon #sidon #palestine pic.twitter.com/dDyuZswqsV

— Taghrid Al-Mawed (@TaghridAlMawed) October 27, 2024