Ρωσία: Διπλό ουκρανικό «χτύπημα» με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS- Απάντηση ετοιμάζει το Κρεμλίνο

Η Ουκρανία έπληξε το έδαφος της Ρωσίας με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS δύο φορές τις τελευταίες τρεις μέρες και η Ρωσία ετοιμάζει απαντητικά μέτρα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση του αναφέρεται ότι και οι δύο επιθέσεις στόχευαν θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή Κουρσκ και στις δύο περιπτώσεις είτε ένας είτε δύο πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους , ενώ οι περισσότεροι καταρρίφθηκαν.

⚡️ The video shows how the air defense (S-300/400) tries to repel the attack, but receives two ATACMS

The defense failed, and the high-precision missiles hit the target.

The marksmanship of the Armed Forces is at its best!#Kursk #UkraineRussiaWar #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/hyzqN2OGy2

— A.Doe 🇩🇪 🇺🇦 ❤️‍🔥  (@AndreasDoeh) November 25, 2024