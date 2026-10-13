Ρωσία: Αναχαιτίστηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σταυρούπολη, λένε οι τοπικές αρχές

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ότι απέκρουσαν οι ρωσικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίροφ.
Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Βλαντίροφ έκανε γνωστή την εξέλιξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή για ενδεχόμενες ζημιές.
Το Νεβινομίσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής βιομηχανίας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.