Ρωσία: Αναχαιτίστηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σταυρούπολη, λένε οι τοπικές αρχές

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Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ότι απέκρουσαν οι ρωσικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίροφ.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Βλαντίροφ έκανε γνωστή την εξέλιξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή για ενδεχόμενες ζημιές.

Το Νεβινομίσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής βιομηχανίας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.