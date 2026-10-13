Ρωσία: Αναχαιτίστηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σταυρούπολη, λένε οι τοπικές αρχές

Οι ρωσικές αρχές, μέσω του περιφερειάρχη Βλαντίμιρ Βλαντίροφ, ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Ο Βλαντίροφ έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω Telegram, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την έκταση ή τις ζημιές, ενώ το Νεβινομίσκ είναι σημαντικό κέντρο χημικής βιομηχανίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης.
  • Ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίροφ έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή για ενδεχόμενες ζημιές.
  • Το Νεβινομίσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής βιομηχανίας, με άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ότι απέκρουσαν οι ρωσικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίροφ.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Βλαντίροφ έκανε γνωστή την εξέλιξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή για ενδεχόμενες ζημιές.

Το Νεβινομίσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής βιομηχανίας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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