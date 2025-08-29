Ροντιόν Στσεντρίν: Ο διάσημος συνθέτης πέθανε σε ηλικία 92 ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Ροντιόν Στσεντρίν: Ο διάσημος συνθέτης πέθανε σε ηλικία 92 ετών

Ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν, που συνέθεσε μουσική για παγκοσμίως γνωστά μπαλέτα, πέθανε στη διάρκεια της νύχτας σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας.

“Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες”, του οποίου “οι όπερες, τα μπαλέτα και οι συμφωνίες παίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες στις μεγαλύτερες σκηνές παγκοσμίως”, απεβίωσε στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Μπολσόι.

“Ο Ροντιόν Στσεντρίν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και μια ολόκληρη εποχή στην παγκόσμια μουσική πολιτιστική ζωή”, υπογραμμίζει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για “τεράστια τραγωδία” και “ανεπανόρθωτη απώλεια” για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1932 στη Μόσχα, ο συνθέτης έγινε γνωστός στη Δύση με τη Σουίτα της Κάρμεν, μουσική για μπαλέτο που συνέθεσε το 1967 όπου διέπρεψε η σύζυγός του, η περίφημη Ρωσίδα μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, στη σκηνή των Μπολσόι.

Η “απόλυτη πρίμα μπαλαρίνα” Μάγια Πλισέτσκαγια, όπως την αποκάλεσαν τα Μπολσόι, πέθανε το 2015.

Αντλώντας έμπνευση από τα ρωσικά παραμύθια και την κλασική ρωσική λογοτεχνία, ο Στσεντρίν συνέθεσε επίσης τα μπαλέτα “Το μικρό καμπούρικο άλογο”, “Άννα Καρένινα” (του Λέοντος Τολστόι), “Ο Γλάρος” (του Άντον Τσέχοφ).

Συνέθεσε επίσης την όπερα “Λολίτα” από το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ της οποίας η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε το 1994 στη Στοκχόλμη, ενώ διακρίθηκε για τις συμφωνίες και τα κοντσέρτα του για πιάνο και ορχήστρα που παρουσιάστηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνθέτης συνολικά τουλάχιστον 80 έργων, “η ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά του Στσεντρίν βρίσκει πάντα τη θέση της στις καρδιές των ανθρώπων”, υπογραμμίζει το Μπολσόι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές – Η ανάρτηση Κικίλια

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
13:37 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Τον Σεπτέμβριο θα έχει τετ-α-τετ με τον βασιλιά Κάρολο – Απέρριψε την πρόσκληση ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Έπειτα από 20 μήνες ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να δει από κοντά τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολ...
12:14 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κάγια Κάλας: «Ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια – Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο...
09:58 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ – Την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Ρωσία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχ...
08:54 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Απειλητικές δηλώσεις Φιντάν: «Οι Έλληνες να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις – Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους»

Σε μία προκλητική επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix