Ρώμη: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βενζινάδικο Βίντεο

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει καταγραφεί η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βενζινάδικο στην Ρώμη.

Δείτε καρέ καρέ την στιγμή της έκρηξης

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025