Ρώμη: Εξηγήσεις από τον Ρώσο πρεσβευτή λόγω της συμπερίληψης του Ιταλού προέδρου σε «μαύρη λίστα» του Κρεμλίνου

Η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ρώμη. Πρόκειται για κίνηση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αποτελεί διαμαρτυρία κατά της απόφασης της κυβέρνησης της Μόσχας να εντάξει τον Ιταλό πρόεδρο της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στους Ευρωπαίους ηγέτες που «ευθύνονται για ρητορική μίσους κατά της Ρωσίας».

Η γερουσία της Ρώμης εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη της στον Ιταλό πρόεδρο.

Στον ίδιο κατάλογο ονομάτων δυτικών ηγετών και πολιτικών συμπεριλαμβάνονται ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.

