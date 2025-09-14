Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ – Στο επίκεντρο η Γάζα και η προστασία των Αγίων Τόπων

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’
Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, όπου τον υποδέχθηκε χθες, Σάββατο (13/9) ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συζήτησαν το θέμα της προστασίας των Αγίων Τόπων και την ανάγκη διαφύλαξης του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά της, σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας αναφέρει πως «στη συνάντηση συζητήθηκαν η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση».

Όσον αφορά τον πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητα της πόλης και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη».

Ο Τούρκος πρόεδρός χαρακτήρισε «γενοκτόνο» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας «με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης».

Ακόμα ανέφερε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών» και ότι ο ίδιος και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων «επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμαμπάχτσε, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν και του επικεφαλής συμβούλου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και ασφάλειας, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς.

 

