Ράφα: 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε νέα ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά άρματα μάχης έφθασαν στο κέντρο της Ράφας για πρώτη φορά σήμερα, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, κατά την τρίτη εβδομάδα της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Είκοσι ένας Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οι 12 από αυτούς ήταν γυναίκες, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τα νέα ισραηλινά πλήγματα σε μια περιοχή με σκηνές όπου στεγάζονται εκτοπισμένοι, στα δυτικά της Ράφας, σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές. Τα νέα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο σκηνές εκτοπισμένων οικογενειών στην επισημασμένη ανθρωπιστική περιοχή του Μαουάσι, στη δυτική Ράφα, ανέφεραν γιατροί και κάτοικοι.

Τα άρματα μάχης θεάθηκαν κοντά στο τέμενος Αλ-Άουντα, ένα ορόσημο της κεντρικής Ράφας, όπως δήλωσαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή της Ράφας χωρίς να σχολιάζει τις πληροφορίες για προώθησή τους στο κέντρο της πόλης.

Στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις του σφυροκόπησαν την πόλη με αεροπορικά πλήγματα και πυρά αρμάτων μάχης, όπως δήλωσαν κάτοικοι, συνεχίζοντας την επίθεσή του παρά τη διεθνή κατακραυγή για μια επίθεση προχθές, Κυριακή, που προκάλεσε πυρκαγιά σε έναν καταυλισμό με αντίσκηνα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους ήταν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

The IDF has reached center Rafah and is currently operating against Hamas terrorists in the area 🔥 BeHatzlacha to our forces! 🙏🏽 pic.twitter.com/5jcHsEEvie — Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) May 28, 2024

Μετά το πλήγμα αυτό, τουλάχιστον άλλοι 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, δήλωσαν αξιωματούχοι στον θύλακα όπου την εξουσία ασκούν μαχητές της Χαμάς.

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν προς τις δυτικές γειτονιές και κατέλαβαν θέσεις στην κορυφή του λόφου Ζουρούμπ στη δυτική Ράφα, σε μια από τις χειρότερες νύχτες βομβαρδισμών που αναφέρθηκαν από κατοίκους. Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για μάχες με όπλα ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιώτες και μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς στην περιοχή Ζουρούμπ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα εμπλέκονται σε μάχες εκ του σύνεγγυς όταν εντοπίζουν φρεάτια σηράγγων, αποθήκες με όπλα ή άλλες υποδομές υποδομές μαχητών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Παρασκευής που το διέταξε να σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ του δίνει κάποιο περιθώριο για στρατιωτική δράση εκεί.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Ράφα δήλωσαν πως ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πως έφερε μέσα (στην πόλη) τηλεκατευθυνόμενα τεθωρακισμένα οχήματα και πως δεν υπάρχει κάποια άμεση ένδειξη προσωπικού μέσα ή γύρω από αυτά. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν είχε κάποια άμεση απάντηση.

Αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε την εισβολή του παίρνοντας τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο πριν από τρεις εβδομάδες, άρματα μάχης είχαν αναπτυχθεί στις παρυφές της Ράφας και είχαν εισέλθει σε κάποιες ανατολικές περιοχές της, όμως δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην πόλη όλα μαζί.

Αποτροπιασμός

Οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την πυρκαγιά σε μια καθορισμένη “ανθρωπιστική ζώνη”, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο οικογένειες που ξεριζώθηκαν από τις μάχες σε άλλα σημεία της Γάζας, και ζήτησαν επιτακτικά την εφαρμογή της εντολής του Παγκόσμιου Δικαστηρίου για τον τερματισμό της επίθεσης του Ισραήλ.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι η συνοικία Τελ Αλ Σουλτάν της Ράφα, η σκηνή του νυχτερινού χτυπήματος της Κυριακής, με 45 νεκρούς, κατά το οποίο κάηκαν σκηνές και καταφύγια καθώς οικογένειες έπεφταν για ύπνο, εξακολουθεί να βομβαρδίζεται.

Οβίδες τεθωρακισμένων πέφτουν παντού στο Τελ Αλ Σουλτάν. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη δυτική Ράφα υπό τα πυρά όλη τη νύχτα”, δήλωσε ένας κάτοικος στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής chat.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι -πολλοί από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα – έχουν εγκαταλείψει την περιοχή από τις αρχές Μαΐου, ανέφερε την Τρίτη η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA). Ένα βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters έδειχνε οικογένειες να μετακινούνται και πάλι, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους στους κατεστραμμένους δρόμους της Ράφα, με τα κουρασμένα παιδιά τους να ακολουθούν πίσω τους. “Υπάρχουν πολλές επιθέσεις, καπνός και σκόνη. Είναι θάνατος από τον Θεό… Οι (Ισραηλινοί) χτυπούν παντού. Είμαστε κουρασμένοι”, δήλωσε ο Moayad Fusaifas, σπρώχνοντας τα υπάρχοντά του σε δύο ποδήλατα.



Η μικρή πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που έφυγαν για να γλιτώσουν από τις ισραηλινές επιθέσεις σε άλλες περιοχές του θύλακα.

Από τις αρχές Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει αυτό που χαρακτηρίζει περιορισμένη επιχείρηση στη Ράφα για να σκοτώσει μαχητές και να διαλύσει τις υποδομές που χρησιμοποιεί η Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα. Έχει ζητήσει από τους αμάχους να μεταβούν σε «εκτεταμένη ανθρωπιστική ζώνη», σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων.

Πολλοί Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι είναι ευάλωτοι σε ισραηλινές επιθέσεις όπου κι αν πάνε και μετακινούνται σε διάφορα σημεία στη Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους μήνες.

Η UNRWA δήλωσε ότι η απομάκρυνση από τη Ράφα «έγινε χωρίς να υπάρχει ασφαλές σημείο να μεταβεί κάποιος και εν μέσω βομβαρδισμών, έλλειψης τροφίμων και νερού, όγκους απορριμμάτων και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης». Η παροχή βοήθειας και προστασίας καθίσταται σχεδόν «αδύνατη», δήλωσε η υπηρεσία

Διαδηλώσεις

Περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για να καταγγείλουν τον βομβαρδισμό. Συμπλοκές ξέσπασαν ωστόσο ανάμεσα σε διαδηλωτές κι αστυνομικούς.

🇫🇷 France… Absolute sea of protesters gathered in Paris over the massacre in the Rafa… the world is done with Netanyahu and his genocidal regime..🇵🇸 pic.twitter.com/qNLB92MQ5O — Pelham (@Resist_05) May 27, 2024

Διαδηλώσεις έγιναν και στην Νέα Υόρκη.

🇺🇸 🇵🇸 NEW YORK STANDS WITH RAFAH!!! ZIONISM IS LOSING!!? pic.twitter.com/Kxce2qjvSC — Rev Laskaris (@REVMAXXING) May 28, 2024

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

«Καταδικάζω τις ενέργειες του Ισραήλ οι οποίες σκότωσαν δεκάδες αθώους αμάχους, που το μόνο που ζητούσαν ήταν απλά να προστατευτούν απ’ αυτό τον φονικό πόλεμο. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει», ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το να λέγεται ότι επρόκειτο για ‘λάθος’ δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς που σκοτώθηκαν, για αυτούς που πενθούν, για αυτούς που προσπαθούν να σώσουν ζωές», έκρινε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο Μάρτιν Γκρίφιθς, χαρακτηρίζοντας «απόλυτα απαράδεκτο» τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό εκτοπισμένων, που «προξενεί αποστροφή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Η κατεπείγουσα συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, κράτους-μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας που εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες, κι υποστηρίχθηκε από τη Σλοβενία, εξήγησαν οι πηγές.

Ο ΟΗΕ κάλεσε να διενεργηθεί «πλήρης και διαφανής» έρευνα για τον βομβαρδισμό του καταυλισμού στη Ράφα.

Η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για πολλά «απανθρακωμένα» πτώματα στην πυρκαγιά που σάρωσε τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), βορειοδυτικά της Ράφας. «Είδαμε πτώματα απανθρακωμένα, διαμελισμένα (…) ακρωτηριασμένους, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους» που τραυματίστηκαν, αφηγήθηκε ο Μοχάμεντ αλ Μουγαγίρ, εργαζόμενος στην Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.