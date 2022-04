Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Πυροβολισμοί έπεσαν σε σταθμό μετρό στην περιοχή του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, όπου αρκετοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, στο σημείο εντοπίστηκαν αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για φωτιά στον σταθμό της 36th Street και 4ης Λεωφόρου, που εξυπηρετεί τις γραμμές D, N και R στο Sunset Park. Στο σημείο εντόπισαν αρκετούς τραυματίες από πυροβολισμούς. Δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022