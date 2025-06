Πύρινη λαίλαπά στον Καναδά: Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές κάλυψε το ένα τρίτο των ΗΠΑ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες του Καναδά κάλυψε περίπου το ένα τρίτο των ΗΠΑ σήμερα, ανακοίνωσαν μετεωρολόγοι, ωστόσο ο αντίκτυπος είναι μικρός στην ποιότητα του αέρα με εξαίρεση τη Νέα Αγγλία και τμήματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και των μεσοδυτικών πολιτειών.

Η ομίχλη, που προκάλεσε επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Μινεσότα χθες, εκτείνεται από την Ντακότα μέσω της κοιλάδας του Οχάιο, έως τις βορειανατολικές πολιτείες και νότια στην Τζόρτζια, σύμφωνα με το Κέντρο προβλέψεων της αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ. Ήταν ιδιαιτέρως πυκνή στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Αγγλία.

Manitoba has issued a state of emergency due to wildfires, prompting the evacuation of approximately 17,000 residents, the largest in recent history. Stay safe 🙏💔 pic.twitter.com/RUVx8K4Xwo

