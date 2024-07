Προκλητικός ξανά ο Ερντογάν: Νέα «πυρά» κατά του Δένδια – «Ο Μητσοτάκης να τον βάλει στη θέση του»

Συνεχίζει να βαδίζει… στον δρόμο των προκλήσεων ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μόλις μια ημέρα μετά την προκλητική φιέστα στην οποία παρέστη στα Κατεχόμενα και τις χθεσινές εμπρηστικές του δηλώσεις.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους υποστήριξε ότι «εάν χρειαστεί η Τουρκία θα κατασκευάσει ναυτικές βάσεις και θαλάσσιες υποδομές στην Βόρεια Κύπρο».

«Η συνενοχή στις σφαγές στο Ισραήλ δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τους Ελληνοκύπριους, ούτε την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Εμμένοντας στη θέση του περί δύο ισότιμων κρατών στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Η Τουρκία δεν βλέπει καμία νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Κύπρο χωρίς να καθίσουν και οι δύο πλευρές στο νησί και να βγουν από τις συνομιλίες “ως ίσοι”».

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιθετικότητα απ’ αυτή του Έλληνα υπουργού Άμυνας, ο οποίος δήλωσε ότι οι Τούρκοι είναι εισβολείς. Ο κ. Μητσοτάκης να τον βάλει στη θέση του», ανέφερε στρέφοντας τα «πυρά» του κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

