Πούτιν: Ετοιμάζει δοκιμή πυρηνικού πυραύλου, μετά την απειλή Τραμπ για κυρώσεις αν αποτύχει η σύνοδος στην Αλάσκα

Η Ρωσία ετοιμάζεται να δοκιμάσει τον πυρηνοκίνητο, πυρηνικά οπλισμένο πύραυλο κρουζ που έχει, την παραμονή της συνόδου κορυφής του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον προειδοποίησε για “σοβαρές συνέπειες” σε περίπτωση συνέχισης του πολέμου.

Οι ειδικοί λένε ότι πρόσφατες δορυφορικές εικόνες δείχνουν έντονες προετοιμασίες στο πεδίο δοκιμών Pankovo στη Novaya Zemlya, ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος στη Θάλασσα Barents. Οι εικόνες, που ελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες από την εμπορική δορυφορική εταιρεία Planet Labs, αποκαλύπτουν μια αύξηση του προσωπικού, του εξοπλισμού, των πλοίων και των αεροσκαφών που συνδέονται με προηγούμενες δοκιμές του 9M730 Burevestnik, γνωστού στο ΝΑΤΟ ως SSC-X-9 Skyfall.

Από καιρό προγραμματισμένη η δοκιμή

Μια δυτική πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια εκτόξευση του Burevestnik, υποστηρίζοντας τα ευρήματα του Jeffrey Lewis από το Middlebury Institute of International Studies και του Decker Eveleth, του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης CNA.

Ο Lewis δήλωσε στο Reuters ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτή την εβδομάδα, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επισκιάσει την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν έχει προηγουμένως περιγράψει το Burevestnik ως “ανίκητο” για τις σημερινές και μελλοντικές αντιπυραυλικές άμυνες, υποστηρίζοντας ότι έχει σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές. Η ανάπτυξη των πυραύλων έχει γίνει πρωταρχικό μέλημα για τον Πούτιν, ειδικά αφότου ο Τραμπ αποκάλυψε τον Ιανουάριο αυτό που αποκάλεσε “Χρυσό Θόλο” των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί ότι ο ρωσικός πύραυλος μπορεί πραγματικά να αποφύγει τα αμυντικά συστήματα ή να δώσει στη Ρωσία επιπλέον δυνατότητες που δεν διαθέτει ήδη. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να απελευθερώσει επικίνδυνη ακτινοβολία κατά μήκος της διαδρομής του.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η δοκιμή θα είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από την ανακοίνωση της συνόδου κορυφής. Αλλά λένε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιβραδύνει ή να σταματήσει τις ορατές προετοιμασίες για να δείξει ότι ήταν ανοιχτός στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στην επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των όπλων.

Προβληματικό ιστορικό

Το Burevestnik δεν έχει καλό ιστορικό, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή, με μόλις δύο μερικές επιτυχίες σε 13 γνωστές δοκιμές. Οι Lewis και Eveleth λένε ότι οι εικόνες των Planet Labs που ελήφθησαν από τα τέλη Ιουλίου δείχνουν στοίβες εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς, περισσότερο εξοπλισμό και περισσότερο προσωπικό να καταφθάνουν στην περιοχή.

Ο Lewis είπε ότι δύο αεροσκάφη εξοπλισμένα για τη συλλογή δεδομένων δοκιμών έχουν σταθμεύσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Rogachevo από τα μέσα Ιουλίου, και τα δύο φέρουν θόλους ραντάρ σε σχήμα δίσκου.

Σημείωσε επίσης την παρουσία τουλάχιστον πέντε πλοίων που συνδέονται με προηγούμενες δοκιμές και δήλωσε ότι ο ιστότοπος παρακολούθησης πλοίων VesselFinder.com έδειξε ένα έκτο πλοίο, το φορτηγό πλοίο Teriberka, που κατευθύνεται προς τη Novaya Zemlya αυτή την εβδομάδα.

Οι ερευνητές λένε ότι άρχισαν να παρακολουθούν το Pankovo τον Ιούλιο και αύξησαν τον έλεγχο, όταν η Ρωσία εξέδωσε ναυτική προειδοποίηση στις 6 Αυγούστου για την περίοδο μεταξύ 9 και 12 Αυγούστου.

Οι ανακοινώσεις στο σύστημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δείχνουν ένα πιθανό «παράθυρο» για την εκτόξευση από τις 9 έως τις 22 Αυγούστου. Ο στρατός της Νορβηγίας δήλωσε στο Reuters ότι η Θάλασσα του Μπάρεντς είναι μια “προνομιακή τοποθεσία για ρωσικές πυραυλικές δοκιμές” και ότι οι προειδοποιήσεις υποδεικνύουν “προετοιμασίες για δοκιμαστικές δραστηριότητες”, αν και δεν επιβεβαίωσε τον τύπο του όπλου.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Eveleth παρατήρησε ότι ένα μεγάλο κάλυμμα που προστατεύει τον εκτοξευτή μετακινείται μπρος-πίσω, κάτι που χαρακτήρισε “πολύ ξεκάθαρη απόδειξη” μιας επικείμενης εκτόξευσης.