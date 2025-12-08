Iσχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 81 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Hachinohe, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 47 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό γεωδυναμικό ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της ακτής της επαρχίας του Αομόρι και είχε μέγεθος 7,2 βαθμούς. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύματα ύψους έως και τριών μέτρων θα μπορούσαν να πλήξουν τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας.