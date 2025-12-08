Iσχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Iσχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 81 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Hachinohe, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 47 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό γεωδυναμικό ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της ακτής της επαρχίας του Αομόρι και είχε μέγεθος 7,2 βαθμούς. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύματα ύψους έως και τριών μέτρων θα μπορούσαν να πλήξουν τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» -Η νέα αρχιτεκτονική φαρμάκου στην Ελλάδα

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας στην Ελλάδα-Μια νέα εποχή στην απεικόνιση

Μεταναστευτικό: Έρχεται νέο πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – «Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:32 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Η μητέρα του τελευταίου ομήρου στη Γάζα λέει ότι η χώρα δεν θα γιατρευτεί πριν από την επιστροφή του γιου της

Η μητέρα του τελευταίου ομήρου στη Γάζα λέει ότι το Ισραήλ δεν θα γιατρευτεί έως ότου ο ίδιος ...
15:20 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Μάρτιν Παρ: Πέθανε ο σπουδαίος Βρετανός φωτογράφος – Είχε διατελέσει πρόεδρος του Magnum Photos

Ο Μάρτιν Παρ, Βρετανός φωτογράφος, γνωστός για τις φωτογραφίες ντοκιμαντέρ τουριστών, οι οποίε...
15:05 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ινδία: Χάος με χιλιάδες αποσκευές που χάθηκαν σε πτήσεις της IndiGo – Οργή επιβατών και ουρές απελπισίας

Η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo αντιμετωπίζει την αυξανόμενη οργή των επιβατών για τις καθ...
14:47 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Το εδαφικό ζήτημα είναι το «πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων – Τι επιδιώκει ο Ζελένσκι

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα