Πόλεμος στην Ουκρανία: «Βορειοκορεάτες στρατιώτες είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων», λέει ο στρατηγός Σίρσκι

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, υπογράμμισε το Σάββατο τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα στον αγώνα της κατά των ρωσικών εισβολικών δυνάμεων, καθώς οι Ρώσοι εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ανατολικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Σίρσκι, η πίεση εντείνεται, καθώς φαίνεται ότι στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα ετοιμάζονται να ενταχθούν στις ρωσικές επιχειρήσεις.

Στη διάρκεια συνομιλίας του με τον Αμερικανό στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλι, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (EUCOM), ο Σίρσκι ανέφερε πως οι ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες είναι αριθμητικά κατώτερες, υφίστανται ισχυρές πιέσεις σε στρατηγικής σημασίας σημεία. «Ο εχθρός, αξιοποιώντας το αριθμητικό του πλεονέκτημα, συνεχίζει τις επιθέσεις και επικεντρώνει τις προσπάθειές του στις περιοχές του Ποκρόβσκ και του Κουράχοβε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εστιάζουν στην άμυνα της πόλης Κουράχοβε, η οποία, μαζί με το Ποκρόβσκ, αποτελεί στόχο της ρωσικής επίθεσης. Ο Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους και έκανε έκκληση στους ευρωπαίους συμμάχους για περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα.

This week, unfortunately, has brought Ukraine brutal Russian attacks on Kharkiv, Donetsk, Sumy, Odesa and Zaporizhzhia. Nearly every day we face drone strikes, as well as missile strikes.

In every meeting, every negotiation with partners who have air defense systems, the… pic.twitter.com/UXVBEt1ruZ

