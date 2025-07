Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επιδρομή στην Κοστιαντινίβκα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλο ένα τραυματίστηκε σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη (9/7) οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Ανάρτηση στο Telegram ανέφερε ότι το πλήγμα κατέστρεψε ένα μονώροφο διοικητικό κτήριο και τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τις σορούς δύο εκ των νεκρών κάτω από τα ερείπια. Οι πυροσβέστες είχαν σβήσει τις φλόγες σε τέσσερα κτήρια.

Russian Airstrike Kills Three in Kostiantynivka

This afternoon, Russian forces launched an airstrike on Kostiantynivka, damaging 21 private homes and local infrastructure. A one-story administrative building was destroyed in the attack.

Rescuers recovered the bodies of two men… pic.twitter.com/2qxtQX8BMU

