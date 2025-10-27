Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Τζακ ΝτεΤζονέτ – Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Τζακ ΝτεΤζονέτ – Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ
Φωτογραφία: AP

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, Αμερικανός ντράμερ της τζαζ που τιμήθηκε ως ένας από τους αληθινά μεγάλους του είδους και συνεργάστηκε με αστέρες όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σόνι Ρόλινς και Τσαρλς Λόιντ πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο του Κίνγκστον της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωπος Τύπου της ECM, της δισκογραφικής εταιρείας που κυκλοφόρησε πολλές από τις ηχογραφήσεις του, επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ ο προσωπικός του βοηθός πρόσθεσε ότι πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian».


Ο ΝτεΤζονέτ είναι ίσως περισσότερο γνωστός ως ο ντράμερ της περιόδου fusion του Μάιλς Ντέιβις, συνεισφέροντας σε άλμπουμ όπως τα «Bitches Brew», «Jack Johnson» και «On the Corner».

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σικάγοέπαιζε πιάνο από την ηλικία των πέντε ή έξι ετών και συνέχισε παράλληλα με τα ντραμς που έμαθε στις αρχές της εφηβείας του. Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ ενηλικιώθηκε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή για τη μουσική σκηνή της πόλης – περιτριγυρισμένος από R&B και hard bop και με την αφθονία πρωτοποριακών ιδεών διεύρυνε επίσης το μουσικό του λεξιλόγιο.

Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με τον τρομπετίστα Μάιλς Ντέιβις και διαδέχθηκε τον Τόνι Γουίλιαμς στα ντραμς της μπάντας του.


Ο ΝτεΤζονέτ άρχισε να ηγείται αρκετών συγκροτημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων των Compost, Directions, New Directions και Special Edition, με μια ποικιλόμορφη ομάδα μουσικών.

Από τη δεκαετία του 1980, ενώ συνέχισε να ηγείται των δικών του projects και συγκροτημάτων, ήταν επίσης μέλος του πολύ αναγνωρισμένου τρίο Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette.

Κέρδισε δύο φορές Grammy, πιο πρόσφατα το 2022 με το «Skyline», σε συνεργασία με τους Ρον Κάρτερ και Γκοντζάλο Ρουμπαλκάμπα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ορχηστρικού Άλμπουμ τζαζ και ανακηρύχθηκε επίσης Master Jazz από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών το 2012.

Ο ΝτεΤζονέτ παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα με τη Ντέιρντρε Ντάβενπορτ, την οποία γνώρισε στο γυμνάσιο στο Σικάγο. Γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του, Λίντια στα παρασκήνια του κλαμπ Ronnie Scott’s στο Λονδίνο το 1966 και αργότερα μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί του. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Φάρα και τη Μίνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»
περισσότερα
22:41 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό την 16η σορό Ισραηλινού ομήρου

Μια ακόμη σορός ενός Ισραηλινού ομήρου παραδόθηκε από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος τη...
21:55 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία – Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 202...
21:24 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τζαμάικα: Εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών μετά την αναβάθμιση του τυφώνα Melissa – Είναι ο ισχυρότερος στην Γη για το 2025

Εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης, παραλιακών, αλλά και πιο ορεινών περιοχών έδωσε η κυβέρνηση στ...
21:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Η συμφωνία για τα Eurofighter «ανοίγει τον δρόμο για κοινά έργα στην Άμυνα» – Στάρμερ: «Είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υπέγραψαν συμφωνία συνε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς