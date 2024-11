Πέθανε ο Σελ Τάλμι, ο θρυλικός παραγωγός πίσω από τους Kinks και τους Who – Οι μεγάλες επιτυχίες του

Ο Σελ Τάλμι (Shel Talmy), ο μουσικός παραγωγός που έμεινε στην ιστορία για κλασικά ποπ και ροκ τραγούδια, που παρουσίασαν όχι μόνο νέες ιδέες αλλά βοήθησαν στην εξέλιξη του ήχου της εποχής, όπως το «You Really Got Me» των Kinks και το «My Generation» των Who, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, όπως αναφέρει ο Guardian, απεβίωσε ήσυχος στον ύπνο του, λόγω επιπλοκών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο αρχιοφύλακας του αρχείου του, Alec Palao, δήλωσε: «Ακόμη και η πιο σύντομη αναδρομή στις πιο σημαντικές ποπ και ροκ ηχογραφήσεις της δεκαετίας του ’60 θα πρέπει να περιλαμβάνει κάτι που παρήγαγε ο Σελ. Αυτή και μόνο η παρακαταθήκη είναι ανεκτίμητη… Ο Τάλμι ήταν πραγματικά μοναδικός».

Η αρχή της καριέρας του

Γεννημένος ως Σέλντον Τάλμι, στο Σικάγο το 1937, ξεκίνησε την καριέρα του στο Λος Άντζελες, δουλεύοντας στα Conway Studios του Χόλιγουντ, όπου ασχολήθηκε με την παραγωγή της πρώιμης ποπ, του R&B και της surf μουσικής.

Το 1962, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βρετανία, αναζήτησε ευκαιρίες στον χώρο της παραγωγής και βρέθηκε να δημιουργεί μερικές από τις πιο εμβληματικές ποπ και ροκ ηχογραφήσεις της εποχής.

Η συνεργασία με τους Kinks

Ο Τάλμι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία των Kinks, βοηθώντας τους να υπογράψουν με τη δισκογραφική εταιρεία Pye Records. Παραγωγός στις πρώτες τους κυκλοφορίες, όπως τα «Long Tall Sally» (διασκευή) και «You Still Want Me», απογείωσε την καριέρα τους με το «You Really Got Me» το 1963.

Με τη βοήθεια του Τζίμι Πέιτζ (Jimmy Page), τον θρυλικό κιθαρίστα των Led Zeppelin, που έπαιξε κιθάρα ως session μουσικός, ο Τάλμι προχώρησε σε μια «ακατέργαση» και εκρηκτική παραγωγή για να αποτυπώσει την «σκληρή» (hard) ενέργεια του τραγουδιού. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει #1 hit στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του βρετανικού ροκ.

Συνεργάστηκε με τους Kinks μέχρι το 1967 ως παραγωγός, και αυτή η συνεργασία τραγούδια-σταθμούς όπως τα «Sunny Afternoon», «Tired of Waiting for You», και «All Day and All of the Night».

Οι Who και το θρυλικό «My Generation»

Ο Πιτ Τάουνσεντ (Pete Townshend), επηρεασμένος από τη δουλειά του Τάλμι στο «You Really Got Me», έγραψε το 1964 to «I Can’t Explain» για να τον πείσει να συνεργαστεί με τους Who.

Το τραγούδι έγινε το πρώτο single του συγκροτήματος, ενώ ακολούθησαν τα «Anyway, Anyhow, Anywhere» και «My Generation». Το τελευταίο, με τον εξίσου «ακατέργαστο» ήχο, όπως το «You Really Got Me», και με μια σχεδόν πανκ αισθητική που του έδωσε ο Τάλμι, έγινε ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της νεολαίας απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις.

Συνεργασίες με David Bowie και Manfred Mann

Το 1965, ο Τάλμι συνεργάστηκε με τον Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie), τότε γνωστό ως «Davy Jones» -ένα όχι και τόσο επιτυχημένο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 1960 τον μπέρδευαν αναπόφευκτα με τον Davy Jones των Monkees-, σε δύο singles πριν από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ.

Ως παραγωγός είχε επίσης επιτυχίες με τους Manfred Mann, σε διάφορα τραγούδια, όπως τα «Semi Detached Suburban Mr James», «Ha! Ha! Said the Clown» και τη διασκευή του τραγουδιού του Bob Dylan, «Just Like a Woman».

Η επιτυχία με τους Easybeats

Μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του ήταν η παραγωγή του «Friday On My Mind» για τους Αυστραλούς Easybeats, το 1966. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία και χαρακτηρίστηκε από τον μουσικοκριτικό και συγγραφέα Colin Larkin ως «ένα από τα σπουδαιότερα singles της δεκαετίας του ’60».