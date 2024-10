Πέθανε ένας από τους τελευταίους της φυλής Ναβάχο – Ήταν μέλος των «Navajo code talkers» που βοήθησαν στη νίκη των Συμμάχων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ένας από τους τελευταίους των αυτόχθονων Ναβάχο στις ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην εξασφάλιση της νίκης των Συμμάχων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη μετάδοση κρίσιμων μηνυμάτων σε κώδικα βασισμένο στη γλώσσα της φυλής, πέθανε το Σάββατο.

Οι αξιωματούχοι του Navajo Nation (Έθνος Ναβάχο) ανακοίνωσαν το θάνατο του John Kinsel Sr. (Τζον Κίνσελ ο πρεσβύτερος) σε ηλικία 107 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν γενναίο και επιδραστικό άνθρωπο.

Ο πρόεδρος της φυλής, Buu Nygren, διέταξε να κυματίζουν μεσίστιες όλες οι σημαίες στην έκταση του έθνους, μέχρι την 27η Οκτωβρίου, για να τιμήσουν τη μνήμη του Κίνσελ. Με τον θάνατό του, μόνο δύο ομιλητές Ναβάχο παραμένουν ζωντανοί: ο πρώην πρόεδρος της φυλής Peter MacDonald και ο Thomas H. Begay.



Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκατοντάδες Ναβάχο στρατολογήθηκαν από τους πεζοναύτες για να υπηρετήσουν, μεταδίδοντας μηνύματα βάσει της τότε γλώσσας τους.

Οι λεγόμενοι «Navajo code talkers» αποτέλεσαν μια ομάδα μελών της φυλής Ναβάχο που υπηρετούσαν στους πεζοναύτες, μεταδίδοντας κωδικοποιημένα μηνύματα στη μητρική τους γλώσσα, την οποία ούτε οι πιο ικανοί κωδικοποιητές των Ιαπώνων δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν.

Οι συγκεκριμένοι Ναβάχο μετέδωσαν πληροφορίες για τις κινήσεις στρατευμάτων, τις τακτικές και τις εντολές του στρατού, συμμετέχοντας σε κάθε επίθεση που πραγματοποίησαν οι πεζοναύτες στον Ειρηνικό από το 1942 έως το 1945, αποδεικνύοντας τη ζωτική σημασία τους στην κατάληψη της Ίβο Τζίμα, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

#RIP John Kinsel Sr. who passed away on Saturday at the age of 107. Kinsel was one of the last of the USMC’s Navajo Code Talkers who used the Diné language to develop an unbreakable code. He enlisted in 1942 and served with the 3rd Marine Division during the Battle of Iwo Jima. pic.twitter.com/djd8zdOVrC

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 20, 2024