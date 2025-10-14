Περού: Υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές θα θέσει ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος της Λίμα, Λόπες Αλιάγα

Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος στη Λίμα, ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παραίτησή του, κάτι που αποτελούσε νομική προϋπόθεση ώστε να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου του Περού στις εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026.

Θα είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Λόπες Αλιάγα, 64 ετών, θα διεκδικήσει το κορυφαίο αξίωμα στο κράτος των Άνδεων, μετά το 2021.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, μέλος της Opus Dei, με λόγο άτεγκτο για το οργανωμένο έγκλημα, φέρεται να είναι φαβορί κατά ορισμένες δημοσκοπήσεις, με φόντο εντεινόμενη κρίση δημόσιας ασφάλειας στο Περού.

«Ανακοινώνω την παραίτησή μου από τη θέση του δημάρχου του μητροπολιτικού δήμου της Λίμας για να θέσω υποψηφιότητα στην διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του κόμματος Λαϊκή Αναγέννηση (Renovación Popular, RP)», του οποίου είναι ο κυριότερος ηγέτης, τόνισε διαβάζοντας επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο.

Το Περού αντιμετωπίζει ολοένα σοβαρότερη κρίση ασφαλείας, αποδιδόμενη σε συμμορίες κακοποιών που επιδίδονται κυρίως σε εκβιάσεις κι έχουν πολλαπλασιάσει τις δολοφονίες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λόπες Αλιάγα, δήμαρχος της περουβιανής πρωτεύουσας από το 2022, θέλει να δημιουργηθούν ειδικά στρατοδικεία για να δικάζονται οι πιο επικίνδυνοι εγκληματίες, που χαρακτηρίζει «τρομοκράτες πόλης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP