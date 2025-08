Περού: Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έκλεισε για έξι ώρες εξαιτίας πτώσης δεκάδων εμπορευματοκιβωτίων από πλοίο – Δείτε βίντεο

Το λιμάνι του Καγιάο, το μεγαλύτερο στο Περού, έκλεισε για έξι ώρες χθες Παρασκευή εξαιτίας πτώσης περίπου 50 εμπορευματοκιβωτίων από πλοίο με σημαία Ταϊβάν.

Ο λιμενάρχης Αμίλκαρ Βελάσκες δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Canal N ότι η λειτουργία του λιμένα έχει πλέον αποκατασταθεί, επισημαίνοντας ότι σκάφη περιπολούν για να διασφαλίσουν ότι δεν περνούν πλοία από το σημείο όπου συνέβη το ατύχημα.

❗️🚢🇵🇪 – Approximately 20 containers from an Evergreen vessel fell into the sea at Callao Bay, Peru, due to heavy swells.

Authorities are investigating the incident, with estimates suggesting up to 50 containers may be affected.

The Port Captain of Callao has stated that the… pic.twitter.com/MWKm4lFxtS

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 1, 2025