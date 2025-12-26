Παρίσι: 3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού με τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την κρατική διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό, την RATP οι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Οι δύο γυναίκες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τα σωστικά συνεργεία, που έφτασαν στο σημείο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αργότερα μία ακόμη γυναίκα παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο και είπε ότι είχε τραύματα από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό.

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV μετέδωσε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Παρισιού ο δράστης συνελήφθη αργότερα το απόγευμα.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ο οποίος αναγνωρίστηκε από υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και είναι γνωστός στις αρχές. Εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του.