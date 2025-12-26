Παρίσι: 3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Συνελήφθη ο δράστης

Σύνοψη από το

  • Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού, με τρεις γυναίκες να τραυματίζονται.
  • Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η ζωή τους δεν κινδυνεύει.
  • Ο δράστης, ένας 25χρονος γνωστός στις αρχές, συνελήφθη αργότερα το απόγευμα, αναγνωρισμένος από υλικό από κάμερες ασφαλείας και το στίγμα του κινητού του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία Αστυνομία
πηγή: Elodie LE MAOU / AFP

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού με τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την κρατική διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό, την RATP οι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Οι δύο γυναίκες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τα σωστικά συνεργεία, που έφτασαν στο σημείο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αργότερα μία ακόμη γυναίκα παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο και είπε ότι είχε τραύματα από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό.

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV μετέδωσε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Παρισιού ο δράστης συνελήφθη αργότερα το απόγευμα.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ο οποίος αναγνωρίστηκε από υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και είναι γνωστός στις αρχές. Εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Google: Έρχεται νέα υπηρεσία για αλλαγή διεύθυνσης gmail – Όλες οι λεπτομέρειες

Αγρότες: Τι διευκρίνισε η Σδούκου για τα αιτήματα τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:16 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: 47χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του έπειτα από καβγά για το ποδόσφαιρο

Ένας άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του και την 13χρονη θετή ...
19:47 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο που θα συμφωνήσει με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι...
14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Κυριακή – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
14:33 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό – Οι αρχές διερευνούν πιθανά κίνητρα τρομοκρατίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα