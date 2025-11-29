Πάπας Λέων: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον υποδέχτηκε στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ’, στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι από την εκλογή του, σε μία επίσκεψη ιστορική και υψηλού συμβολισμού, όσον αφορά την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την ειρήνη στον αλληλοσπαραγμό που βιώνει ο πλανήτης σε διάφορα σημεία.

Τον Πάπα υποδέχτηκε στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, αφού άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πάπας θα περάσουν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Στις 17:00 το απόγευμα, ο Πάπας θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Λόγω της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και σε συνδυασμό με τη βροχή έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.

15:39 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ιστορική συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι – Κοινό μήνυμα για ενότητα και συμπόρευση

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ', στο πρώτο ...
14:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Live – Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι

Δείτε live την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε ο...
11:28 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Γιατί η Airbus καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη A320 – Κανονικά οι πτήσεις της Aegean και της SKY express, τι λένε οι δύο ελληνικές εταιρείες

Άμεση αντικατάσταση ενός λογισμικού ελέγχου που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία χρειάζον...
11:07 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε στο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης

Ο πάπας Λέων επισκέφθηκε σήμερα το φημισμένο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, βγάζοντας τα πα...
