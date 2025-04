Πάπας Φραγκίσκος: Βήμα – βήμα η τελετή από το σφράγισμα του φέρετρου ως την ταφή – Ομάδα «φτωχών και άπορων» θα τον περιμένει στην Σάντα Μαρία Ματζιόρε

Το Βατικανό κάνει σήμερα, Παρασκευή, τις τελευταίες προετοιμασίες για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, το Σάββατο, καθώς οι τελευταίοι από το πλήθος των προσκυνητών διαβαίνουν τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για να δουν τον Ποντίφικα στο ανοιχτό φέρετρό του.

Σύμφωνα με απόφαση της Αγίας Έδρας, η είσοδος στην πλατεία Αγίου Πέτρου πρόκειται να κλείσει στις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα. Χιλιάδες πιστοί είναι ακόμη στην ουρά, κάτω από τον ήλιο, για να προσκυνήσουν το σκήνωμα του Πάπα. Η Βασιλική θα κλείσει στις 7 το βράδυ και θα μπορεί κανείς να μπει στην ουρά το πολύ μέχρι τις 6. Μέχρι το μεσημέρι είχαν προσκυνήσει το σκήνωμα του Αγίου Πατέρα των Καθολικών πάνω από 150.000 προσκυνητές.

Στις οκτώ το βράδυ (21.00 ώρα Ελλάδας) πρόκειται να κλείσει το φέρετρο του «πάπα των φτωχών». Όπως έγινε γνωστό, η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φωτογράφων και εικονοληπτών, διότι πρόκειται για μια ιδιωτική στιγμή. Θα είναι παρόντες μόνον ανώτεροι καρδινάλιοι.

Η μεταφορά του φέρετρου του Αργεντινού Πάπα θα γίνει το Σάββατο και θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, μέχρι να φτάσει η πομπή (με τα πόδια) στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου θα γίνει η ταφή. Στο μεταξύ, με μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, μπορεί να αποφασιστεί να γραφτεί με πιο έντονους χαρακτήρες, το όνομα του Φραγκίσκου στα λατινικά (Franciscus) διότι έχει σκαλιστεί στο μάρμαρο με πολύ αχνό τρόπο και διακρίνεται με δυσκολία.

Μεθαύριο, Κυριακή, το απόγευμα, όλοι οι καρδινάλιοι της Καθολικής Εκκλησίας πρόκειται να μεταβούν στη Βασιλική, για να προσευχηθούν μπροστά στον τάφο του πρώτου Λατινοαμερικανού ποντίφικα στην Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας. Από την Κυριακή ο τάφος του Πάπα Φραγκίσκου θα είναι ανοιχτός στους προσκυνητές.

Πολλοί από τους ξένους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στην κηδεία, μεταξύ των οποίων ο Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να φθάσουν στη Ρώμη αργότερα την Παρασκευή. Ο Τραμπ, ο οποίος ταξιδεύει με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, αναμένεται να φθάσει, αφού σφραγιστεί το φέρετρο του Φραγκίσκου.

Οι ιταλικές αρχές και οι αρχές του Βατικανού έχουν θέσει την περιοχή γύρω από τον Άγιο Πέτρο υπό αυστηρή ασφάλεια, με αποκλεισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες και μαχητικά αεροσκάφη σε ετοιμότητα. Περαιτέρω σημεία ελέγχου θα ενεργοποιηθούν το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τουλάχιστον 130 ξένες αντιπροσωπείες αναμένονται στην κηδεία του, ανάμεσά τους ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα είναι σε ισχύ.

Και το πρωί της Παρασκευής, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τη Via della Conciliazione, τη μεγάλη λεωφόρο που οδηγεί στο Βατικανό, για την τρίτη και τελευταία ημέρα της παραμονής του Πάπα στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Πάνω από 128.000 άνθρωποι έχουν ήδη στηθεί στην ουρά για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Φραγκίσκο.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, το Βατικανό κράτησε τον Άγιο Πέτρο ανοιχτό πέραν του προγραμματισμένου ωραρίου για να εξυπηρετήσει όσους ήθελαν να προσκυνήσουν, κλείνοντας τις πόρτες μόνο μεταξύ 2.30 π.μ. και 5.40 π.μ. της Παρασκευής.

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him. pic.twitter.com/6FPCoV0XEV

— Catholic Sat (@CatholicSat) April 24, 2025