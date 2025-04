Τραμπ: Αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ για το θέμα των δασμών – Διαψεύδει η Κίνα

Η Κίνα διέψευσε τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνομιλίες με το Πεκίνο για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τους δασμούς.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Time, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για το θέμα των δασμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Σι του τηλεφώνησε και ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με το Πεκίνο με στόχο συμφωνία για τους δασμούς.

«Τηλεφώνησε. Και δεν θεωρώ ότι είναι ένδειξη αδυναμίας εκ μέρους του», ανέφερε.

Pres. Trump, in a wide-ranging interview with Time magazine published Friday, claimed he’s already “made 200 deals” on tariffs and said he’s spoken with Chinese Pres. Xi Jinping.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν πραγματοποιήσει διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους δασμούς. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να δημιουργούν σύγχυση», τόνισε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε από την κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ.

Και μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης και την ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ, ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι συνομίλησε με τον Σι, αλλά δεν είπε το πότε, προσθέτοντας ότι θα δώσει λεπτομέρειες «την κατάλληλη στιγμή».

Το Πεκίνο αμφισβητεί αυτό που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «συνομιλίες» τις τελευταίες μέρες.

Reporter: “Has you spoken with Xi since the tariffs?”

Trump: “I don’t want to talk about that, but I’ve spoken with him many times.”

