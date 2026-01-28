Παναμάς: Συνελήφθη ο πρώην αντιπρόεδρος Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο για υποθέσεις διαφθοράς

Σύνοψη από το

  • Υπό κράτηση τέθηκε την Τρίτη ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, κατά την άφιξή του σε διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με υποψίες για υποθέσεις διαφθοράς.
  • Ο κ. Καρίσο συνελήφθη μόλις επέστρεψε από τη Γουατεμάλα, όπου επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα μέλους του κεντροαμερικανικού κοινοβουλίου, αξίωμα που τυπικά θα του εγγυόταν ποινική ασυλία. Ωστόσο, η εισαγγελία είχε ανακοινώσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.
  • Τον πολιτικό βαραίνουν υποψίες για παράνομο πλουτισμό, μετά τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο ίδιος διατρανώνει την αθωότητά του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολιτικό διωγμό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Παναμάς: Συνελήφθη ο πρώην αντιπρόεδρος Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο για υποθέσεις διαφθοράς
(Photo by JOHAN ORDONEZ and Johan ORDONEZ / AFP)

Υπό κράτηση τέθηκε την Τρίτη ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, κατά την άφιξή του σε διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με υποψίες για υποθέσεις διαφθοράς.

Τη σύλληψή του κατέγραψαν κάμερες παναμαϊκών τηλεοπτικών δικτύων, με τα πλάνα να τον δείχνουν να αποχωρεί από τον χώρο του αεροδρομίου συνοδευόμενος από αστυνομικούς, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες πριν τον επιβιβάσουν σε υπηρεσιακό όχημα.

Ο κ. Καρίσο, ο οποίος διατρανώνει την αθωότητά του, συνελήφθη μόλις επέστρεψε από τη Γουατεμάλα, όπου επρόκειτο να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα μέλους του κεντροαμερικανικού κοινοβουλίου (PARLACEN). Το αξίωμα αυτό τυπικά θα του εγγυάτο ποινική ασυλία.

Ωστόσο την προηγουμένη, η εισαγγελία ανακοίνωσε την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πολιτικού, τον οποίο βαραίνουν υποψίες για παράνομο πλουτισμό, μετά τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο αμερικανικά δολάρια.

Πρώην αντιπρόεδρος (2019-2024) και ατυχήσας υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της προπερασμένης χρονιάς, ο κ. Καρίσο διαβεβαίωσε παρόντες δημοσιογράφους κατά την άφιξή του ότι αποφάσισε να επιστρέψει στον Παναμά μόλις πληροφορήθηκε πως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

«Επέλεξα να επιστρέψω στον Παναμά με ψηλά το κεφάλι, επειδή είμαι αθώος. Αυτός είναι πολιτικός διωγμός», υποστήριξε.

Ο Βίκτορ Ορόβιο, μέλος της ομάδας των συνηγόρων του κ. Καρίσο, είπε στον Τύπο ότι η υπεράσπιση παρουσίασε αποδείξεις για τη νομιμότητα των επίμαχων κεφαλαίων.

Στον Παναμά έχουν ξεσπάσει αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, που πυροδότησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Δυο πρώην πρόεδροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις στο πλαίσιο της κολοσσιαίων διαστάσεων υπόθεσης της βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ, η οποία έχει παραδεχτεί πως μοίραζε δωροδοκίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτικούς στη Λατινική Αμερική για να εξασφαλίζει συμβάσεις εκτέλεσης μεγάλων δημοσίων έργων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάσσεται ο υπoυργός Οικονομικών της Γερμανίας – Νέο σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες

Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάχθηκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμα...
00:26 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας για τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο facebook εξέφρασε τα συλλυπητήρ...
23:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Θλίψη και οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, τα σενάρια που εξετάζονται

Η Ελλάδα πενθεί για τους επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύ...
23:20 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Πώς η μεταναστευτική πολιτική έγινε η «αχίλλειος πτέρνα» από ισχυρό σημείο του, εκτοπίζοντας το κόστος ζωής από το κέντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Οι 2 δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες στους παγωμένους δρόμους της Μινεάπολης ανέτρεψαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι