Ουκρανία: Πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά βομβαρδίστηκε από ρωσικό πύραυλο, λέει το Κίεβο – Διαψεύδουν οι ρουμανικές αρχές

Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα μη στρατιωτικό πλοίο που μετέφερε σιτηρά από την Ουκρανία ενώ αυτό έπλεε σε ρουμανικά χωρικά ύδατα στις εκβολές του ποταμού Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού και μια πηγή.

Η ρουμανική ναυτιλιακή αρχή έσπευσε να διαψεύσει αυτή την εκδοχή. Μια εκπρόσωπος της ρουμανικής αρχής δήλωσε ότι το πλοίο δεν βρισκόταν σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη.

«Θέλω να τονίσω ότι το πλοίο έπλεε σε ρουμανικά χωρικά ύδατα όταν επλήγη», είπε η πηγή.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε στο Reuters ότι το πλοίο βρίσκονταν στη ρουμανική θαλάσσια οικονομική ζώνη τη στιγμή του πλήγματος από ρωσικό πύραυλο

Ο Ντίμτρο Πλετεντσούκ τόνισε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βομβαρδιστικά Tu-22 για την επίθεση.

Λίγο νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το πλοίο βομβαρδίστηκε από ρωσικό πύραυλο ενώ είχε ήδη εγκαταλείψει τα ουκρανικά ύδατα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το πλοίο είχε προορισμό την Αίγυπτο. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι το ρωσικό πλήγμα στο πλοίο ήταν μια «θρασεία επίθεση» στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.

Ukraine is one of… pic.twitter.com/nNCqNDVfJV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2024