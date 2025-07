Ουκρανία: Την υπουργό Οικονομικών προτείνει ο Ζελένσκι για νέα πρωθυπουργό της χώρας

Η Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να είναι η νέα πρωθυπουργός της Ουκρανίας, καθώς στα 39 χρόνια της, επιλέχθηκε την Δευτέρα, από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας. Ο διορισμός της θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο.

Η Σβιριντένκο, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στις τεταμένες διαπραγματεύσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον σχετικά με τα ουκρανικά ορυκτά, και ανήκει σε μια νέα γενικά πολιτικών που καθοδηγούν την Ουκρανία εν καιρώ πολέμου.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εμπιστοσύνη του και για την ευκαιρία να υπηρετήσω την Ουκρανία σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2022, περίπου οκτώ μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Γιούλια Σβιριντένκο ανέλαβε υπουργός Οικονομίας, αξίωμα το οποίο κατέχει μέχρι σήμερα.

Απόφοιτος οικονομικών επιστημών, διακρίθηκε φέτος στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για την επίτευξη της συμφωνίας σχετικά με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας.

Ύστερα από την επεισοδιακή συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στον Λευκό Οίκο η οποία μεταδόθηκε απευθείας μέσω των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, η Σβιριντένκο ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, καθώς η ουκρανική κυβέρνηση αποσκοπούσε να κατευνάσει τον αμερικανό πρόεδρο και να διασφαλίσει τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Απέτρεψε την κατάρρευση» των διαπραγματεύσεων, λέει ο Τιμοφίι Μιλοβάνοβ, πρώην υπουργός Οικονομίας ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της. Ο Μιλοβάνοβ, που σήμερα διευθύνει τη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου, περιγράφει τη Σβιριντένκο ως «πολύ αποτελεσματική», «επαγγελματία» που διατηρεί την ψυχραιμία της και ξέρει πώς να πείθει αποφεύγοντας άσκοπες αντιπαραθέσεις.

I am grateful to President Volodymyr Zelenskyy for his trust — and for the opportunity to serve Ukraine at this crucial time.

The Head of State has identified the priority tasks that stand before the renewed Government:

• strengthening Ukraine’s economic potential

• expanding… pic.twitter.com/9JHi32JsRY

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 14, 2025