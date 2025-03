Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από ρωσικό πύραυλο που έπληξε κτίριο στην πόλη Κρίβι Ριχ

Ρωσικός πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης την Παρασκευή (14/3).

Ο Σέρχιι Λίσακ ανάρτησε στο κανάλι του στο Telegram μια φωτογραφία που δείχνει τις ζημιές σε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν επιχειρήσεις.

Russian strike with ballistic missile hit the Ukrainian city of Kryvyi Rih on Friday evening.

At least 8 wounded. pic.twitter.com/2QXbzP50uc

