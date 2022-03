Ουκρανία: Οι φωτογραφίες του Πούτιν που προκαλούν ερωτήματα

Ερωτήματα προκάλεσαν οι φωτογραφίες του Βλαντίμιρ Πούτιν που ανήρτησε το Κρεμλίνο, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος απεικονίζεται πρησμένος και χλωμός.

Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο ανήρτησε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση του Πούτιν με τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ.

Ωστόσο, χρήστες του Twitter παρατήρησαν την αλλαγή στην εμφάνιση του Πούτιν, τονίζοντας ότι η ρωσική εισβολή έχει το κόστος της. Άλλοι βέβαια έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι σχεδόν 70 ετών οπότε είναι αναμενόμενη αυτή η εικόνα.

The Kremlin just posted this pic. Putin does not look well… he’s ashen and bloated. pic.twitter.com/SNdiHjMKzI

— AKing 🇺🇸 (@aking4democracy) March 1, 2022