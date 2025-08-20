Ουκρανία: Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη

Ουκρανία: Μια γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη

Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σερχίι Λισάκ, χθες Τρίτη μέσω Telegram.

Άλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κ. Λισάκ, διευκρινίζοντας πως πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη, βιομηχανικό κέντρο, υπέστη ζημιές.

Η Νικόπολη βρίσκεται στην όχθη του Δνείπερου που ελέγχει η ουκρανική πλευρά, αντίκρυ στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, στα χέρια του ρωσικού στρατού.

