Ουκρανία: Επτά τραυματίες στο Κίεβο – Τρεις νεκροί στην Πόκροφσκ καθώς οι επιδρομές της Ρωσίας συνεχίζονται

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με τις αρχές.

Χθες βράδυ, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), κοντά στο μέτωπο, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν μέσω Telegram.

Massive Russian drone attack on Kyiv right now.

Targets mostly residential buildings. pic.twitter.com/6cwxmJKic0

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 22, 2025