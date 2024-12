Όλαφ Σολτς: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης – Άνοιξε ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στη Γερμανία

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, απώλεσε πριν από λίγο και τυπικά την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, καθώς καταψηφίστηκε, όπως αναμενόταν, η πρόταση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Στη διαδικασία μετείχαν οι 717 από τους 733 βουλευτές. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, οι 207 ψήφισαν «ναι, «όχι» ψήφισαν 394 και απείχαν 116.

Έτσι η χώρα θα οδεύσει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί στις 23 Φεβρουαρίου. «Ο Όλαφ Σολτς πήρε αυτό που ήθελε: Οι βουλευτές απέσυραν την εμπιστοσύνη τους από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο και τον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό. Έτσι, έγινε ένα ακόμη βήμα στο δρόμο για νέες εκλογές», σχολιάζει το Der Spiegel.

Τώρα που ο Όλαφ Σολτς έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, ο δρόμος για νέες εκλογές στην χώρα, στις 23 Φεβρουαρίου είναι ανοιχτός – αλλά η τελική απόφαση για τη διάλυση της Bundestag (της Βουλής) ανήκει στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 68 του βασικού νόμου (Συντάγματος), ο πρόεδρος έχει στη διάθεσή του 21 ημέρες για να αποφασίσει για νέες εκλογές. Εάν αποφασίσει να διαλύσει τη Bundestag, οι ομοσπονδιακές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός 60 ημερών.

Εάν οι νέες εκλογές διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου, ο Σταϊνμάιερ θα μπορούσε να λάβει την απόφαση το ενωρίτερο στις 25 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, θεωρείται ότι ο Σταϊνμάιερ μπορεί να ανακοινώσει την απόφαση στις 27 Δεκεμβρίου.

Αμέσως μετά την ήττα του στην Βουλή, ο Σολτς μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε στο παλάτι Bellevue, το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί συνάντησε τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και του ζήτησε να διαλύσει την Bundestag ώστε να είναι εφικτές νέες εκλογές.

