ΟΗΕ: Εύσημα στην Ελλάδα για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων προσφυγόπουλων

Εύσημα αποδίδει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα αναφορικά με τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη, δεκατέσσερα ασυνόδευτα παιδιά αναχώρησαν από την Ελλάδα για να μετεγκατασταθούν στην Πορτογαλία.

Η νέα Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μαρία Κλάρα Μάρτιν, σε ανάρτησή της στο twitter τονίζει ότι «χάρη στη σκληρή δουλειά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης ασυνόδευτων στην ΕΕ, οι ζωές 1.000+ παιδιών έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια της συνεργασίας μας».

Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

👉 more: https://t.co/axeD44dpsG@migrationgovgr @EUHomeAffairs@EASO @IOMGREECE @UNICEF_Greece https://t.co/uxl06Hxp0J

— Maria Clara Martin (@mariaclaram1) November 11, 2021