Οι παρουσιαστές των “Late Night Show” ενώνονται για την κλιματική αλλαγή – BINTEO

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, η πλειοψηφία των δημοφιλών παρουσιαστών των “Late Night Show” της αμερικάνικης τηλεόρασης, θα κάνουν μία εκπομπή από κοινού για να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη στο τεράστιο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Η βραδιά θα ονομασθεί “Climate Night” και βέβαια θα είναι ένα μοναδικό, πολύ σπάνιο σώου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Θα συμμετέχει ο Stephen Colbert από το “CBS’ The Late Show”, ο James Corden του “The Late Late Show”, ο Jimmy Kimmel του “ABC’s Jimmy Kimmel Live!”, ο Jimmy Fallon του “NBC’s The Tonight Show”, ο Seth Meyers από το “Late Night”, ο Trevor Noah του “Comedy Central’s The Daily Show” και η Samantha Bee του “TBS’ Full Frontal”.

Η εν λόγω ειδική εκπομπή θα μεταδοθεί μέσα στην “Εβδομάδα Κλίματος” που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη.

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή επείγει να κορυφωθεί.