Oι ΝΥΤ μπήκαν στην έπαυλη του Επστάιν – Οι φωτογραφίες με ισχυρούς του πλανήτη και οι επιστολές

Αίσθηση προκαλούν οι κορνίζες με φωτογραφίες των ισχυρών του πλανήτη, από την έπαυλη του -καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι New York Times σε εκτενές ρεπορτάζ παρουσιάζουν φωτογραφίες μέσα από την επταώροφη έπαυλη του Επστάιν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στο αρχοντικό υπάρχουν σε κορνίζες φωτογραφίες του Επστάιν με πρώην προέδρους των ΗΠΑ, μία πρώτη έκδοση του βιβλίου «Λολίτα» και επιστολές από επιφανείς προσωπικότητες.

Η εφημερίδα δημοσιεύει μάλιστα και ανέκδοτες επιστολές που εστάλησαν στον Επστάιν για τα γενέθλιά του το 2016 κι ενώ είχαν αποκαλυφθεί τα σεξουαλικά σκάνδαλα για τα οποία φυλακίστηκε. Αρκετές από τις επιστολές αναφέρονταν στα δείπνα που οργάνωνε ο Επστάιν στο αρχοντικό του.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Εχούντ Μπάρακ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, και η σύζυγός του. «Δεν υπάρχει όριο στην περιέργεια σου. Είσαι σαν κλειστό βιβλίο για πολλούς, αλλά ξέρεις τα πάντα για όλους», γράψει το ζευγάρι σε επιστολή του στον Επστάιν.

Ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν περιέγραψε πώς τα δείπνα του θύμιζαν το κάστρο του Δράκουλα, «όπου ο Λουγκόζι έχει τρεις νεαρές γυναίκες βρικόλακες να εξυπηρετούν στον χώρο».

«Είναι πραγματικά απίστευτο να βλέπει κανείς πόσο παράξενα και ανατριχιαστικά ήταν τα πράγματα στο εσωτερικό – μαζί φυσικά με τις φωτογραφίες. Ξέραμε πάντα ότι υπήρχαν πολλοί διάσημοι γύρω του, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πόσο πολύ επιδείκνυε τις διασυνδέσεις του με σκοπό να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του σπιτιού του» δήλωσε ο Ντέιβιντ Ένριχ, Υποδιευθυντής Ερευνών, στους New York Times.

A Look Inside Jeffrey Epstein’s Manhattan Lair. Lots of blue & white. No look into the room that allegedly contained recording equipment. Seems like a corporate media whitewash: https://t.co/DDOB40lkBO pic.twitter.com/UHEmJCuXbp

— Blaze – Corrupt Fauci doesn’t “represent science” (@Blaze_SW19) August 6, 2025