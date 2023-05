Οχάιο: Βίντεο σοκ – Ανήλικος τραβάει μαχαίρι και χτυπάει συμμαθητή του στο διάδρομο του σχολείου

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν μαθητή με μαύρη κουκούλα να τραβάει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώνει έναν συμμαθητή του στο διάδρομο του σχολείου στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Τα συγκλονιστικά πλάνα έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Ο μαθητής με το λευκό φούτερ βρίσκεται αρχικά πίσω από έναν άλλο μαθητή με μαύρο φούτερ. Ο μαθητής με το μαύρο φούτερ περίμενε στον τοίχο σε έναν κοινό χώρο του γυμνασίου Mifflin στο Κολόμπους του Οχάιο, την ώρα της ολοκλήρωσης των μαθημάτων.

Όταν ο μαθητής με τη λευκή κουκούλα πλησίασε τον μαθητή, ο έφηβος με τη μαύρη κουκούλα βγάζει το μαχαίρι από τη μέση του και τον μαχαιρώνει.

Το θύμα έφυγε αμέσως προς τα πίσω και προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, αλλά ο δράστης τον κυνήγησε σε μια προσπάθεια να τον μαχαιρώσει ξανά.

Μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία έφτασε στο σημείο, το θύμα είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από τη νοσοκόμα του σχολείου.

Παραμένει ασαφές πώς ο μαθητής εισήγαγε λαθραία το μαχαίρι στο σχολείο, καθώς η Σχολική Περιφέρεια του Columbus City είχε ήδη επενδύσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει 20 προηγμένα συστήματα ανίχνευσης όπλων Evolv Express στα 17 λύκειά της.

⚠️ WARNING

Very disturbing video from a felonious assault that happened yesterday at Mifflin HS.

It’s time @ColsCitySchools returns SRO’s and takes student, teacher, and staff safety serious.

Our children should be concerned with math tests, not being stabbed in school. pic.twitter.com/k0a56PkMOD

— Brian Steel (@EVPFOP9) April 30, 2023