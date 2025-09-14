Ο πάπας Λέων στην πρώτη του συνέντευξη μετά την εκλογή του: Διάβασα ότι ο Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τι σημαίνει αυτό;

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη από τότε που εξελέγη ποντίφικας. Η συνέντευξη δόθηκε από τον ποντίφικα στο αμερικανικό περιοδικό Crux και αποσπάσματά της δημοσιεύθηκαν σήμερα από την περουβιανή εφημερίδα El Comercio.

Ο πάπας υπογράμμισε ότι αυξάνεται η διαφορά ανάμεσα στα εισοδήματα πλούσιων και φτωχών, όπως και εκείνη ανάμεσα σε εργαζόμενους και διευθύνοντες συμβούλους ιδιωτικών εταιριών. Στην συνέχεια, ο Αμερικανός ποντίφικας πρόσθεσε:

“Διάβασα την είδηση ότι ο Έλον Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει; Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που σήμερα έχει αξία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα”.

Με αναφορά στο ουκρανικό, τόνισε πως θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση, απο πολλές πλευρές, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι διαφορές μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο. “Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε να χάσουμε ποτέ την ελπίδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος”, είπε ο πάπας Πρέβοστ.

Σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα των Καθολικών, στην εποχή μας “η πόλωση δείχνει να είναι μία απο τις ισχυρότερες λέξεις. Δεν βοηθά, όμως, κανέναν. Ή αν βοηθά κάποιους, πρόκειται για κάτι το ελάχιστο, από την στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν”.

Σε σχέση με το πώς άλλαξε η ζωή του τους τελευταίους μήνες ο πάπας Λέων τόνισε ότι “υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει”. Όπως εξήγησε ” το καινούργιο στοιχείο είναι ότι βρέθηκε, ξαφνικά, σε επίπεδο διεθνών ηγετών” και ότι “την περίοδο αυτή ανακαλύπτει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αγία Έδρα στον χώρο της διπλωματίας”.

Σχετικά, τέλος, με την διαδικασία της συνοδικότητας στο εσωτερικό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο πάπας Λέων δήλωσε: “ο στόχος δεν είναι να μετατραπεί, η Εκκλησία σε ένα είδος δημοκρατικής κυβέρνησης, διότι, αν σήμερα κοιτάξουμε πολλές χώρες, η δημοκρατία δεν είναι -υποχρεωτικά- η τέλεια λύση για όλα”.