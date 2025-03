Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Sky θα καταργήσει 2.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο βρετανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Sky ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει τρία κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, από τα δέκα που διαθέτει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης.

«Θα αναδιαρθρώσουμε την εταιρεία μας ώστε να προσφέρουμε μια γρηγορότερη, απλούστερη και πιο ψηφιακή υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών», ανέφερε ένας εκπρόσωπος σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτές οι 2.000 θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύουν το 7% των υπαλλήλων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο όμιλος είναι ιδιοκτησίας της αμερικανικής Comcast και διαθέτει 24 εκατομμύρια πελάτες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία.

